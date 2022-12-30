Пожалуй, это самый любимый новогодний спектакль у зрителей всего мира – с 6 декабря 1892 года, когда впервые состоялась премьера «Щелкунчика». И с тех самых пор ежегодно в последней декаде декабря главные театры мира — от «Ла-Скала» до Венской оперы дают своего «Щелкунчика», погружая зрителя в невероятный волшебный мир, где есть Фея Драже, город Конфитенбюрг, Мышиный король, принцы и принцессы, ожившие куклы, арабские танцоры и китайские болванчики. И главное – волшебная страна мечты, созданная великим сказочником Гофманом, откуда всякий раз так не хочется возвращаться, особенно, если постановку смотрит человек с воображением. Таких зрителей в день рождественского спектакля – большинство, потому что это – дети.

Постановка «Щелкунчика» — визитной карточки русского балета на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета — прекрасная новогодняя традиция, всякий раз собирающая полный зал. У бакинцев — любителей искусства даже есть своя поговорка: «Перед новым годом обязательно встретимся на «Щелкунчике». И автор заметки ежегодно приходит на этот спектакль, потому что любит погружаться в сказочную атмосферность, заряжаясь новогодним настроением.

О спектакле, состоявшемся 28 декабря, стоит написать, разложить этот вечер на образы и поделиться ощущениями. Конечно же, все, кто принимал участие в постановке – и артисты, и гримеры, и костюмеры — выложились полностью, потому этот балет – один из самых любимых среди творческого коллектива. «Играя, отдыхаешь» — именно так сказал во время интервью изданию Minval.az самый харизматичный артист театра Оперы и балета, ведущий солист, заслуженный артист Азербайджана Самир Самедов.

В образе волшебника Дроссельмаера Самир был просто невероятен: с первых минут его появления на сцене уже было ясно, кто будет главным фаворитом волшебного вечера, и, пожалуй, лучшим Дроссельмаером, когда-либо появлявшимся на сцене театра оперы и балета. Создавалось впечатление, что Самир живет в образе волшебника, а в люди выходит всего лишь на время: легкий, грациозный, словно постигший невероятное искусство левитации, он заводил публику не только своим блистательным артистизмом, но и чарующей искренней улыбкой, от которой становилось и радостно, и тепло.

В образе Мари вот уже который год подряд перед зрителями предстает ведущая солистка театра, заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова, и всякий раз ее появление вызывает восторженные аплодисменты, потому что Нигяр – яркое воплощение сказочного персонажа, погруженного в мир грез. Вечно юная, легкая, словно сияющий эльф из скандинавских сказок, по мнению автора заметки – самый реальный кандидат на первое место во всемирном конкурсе самых романтических солисток балета (если бы такой проводился). А ее тандем с заслуженным артистом Азербайджана Макаром Ферштандтом в роли принца-Щелкунчика оставляет очень сильное впечатление. Макар эпатажен и по-королевски элегантен, прекрасно сложен и мастерски исполняет сложные барышниковские пассажи.

Казалось бы, что еще можно сказать о «Щелкунчике»? Эту постановку всегда и везде интерпретируют по-разному. В Азербайджане постановка «Щелкунчик» практически не меняется, равно как костюмы и декорации, изготовленные для этого спектакля. Да, красиво, образно, по родному, но все же, не хватает атмосферы новогодней сказки, если честно. На самом деле от уникальной классической постановки Григоровича осталось ничтожно мало, если не сказать, что его вообще нет. Возможно, режиссер-постановщик специально решил не отвлекать зрителя от главного – бессмертной музыки великого Петра Ильича Чайковского и танца, не привлекая особого внимания к декорациям и оформлению сцены. Если это на самом деле так, то ставка была правильной: великолепная игра артистов, танец «снежинок» под красивое пение девушек-хористок в ложе и замечательная игра оркестра под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева. Овации и крики «Браво, оркестр, браво, маэстро» — лучшее доказательство того, что музыканты в этот вечер были на высоте Парнаса, впрочем, как и всегда.

Так или иначе, вечер удался. Но все же очень хотелось бы увидеть в следующей постановке «Щелкунчика» побольше сказочной фантазии, фею Драже и главное — полет Мари и щелкунчика на сказочной колеснице, как было задумано Григоровичем – автором абсолютного сценария, написанного по мотивам сказки Амодея Гофмана «Щелкунчик». И еще — побольше елочных игрушек в праздничном декоре сцены и запаха хвои в зале — в этом случае ощущение праздника будет еще более глубоким и радостным.

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Яна Мадатова