28 декабря состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.

На заседании была утверждена стоимость еще 149 новых лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.

Так образом, с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя и прочих данных, количество лекарственных средств, цена которых утверждена, составляет 13642 наименования. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе ”Лекарственные средства«.