Украинские военные провели тренировки, во время которых они учились действовать слаженно и отбивать наступление врага. Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

Ведомство обнародовало видео с учений украинских военных.

«Командная работа — залог успеха, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как эти новобранцы отражают наступление противника на тактических занятиях с боевой стрельбой в снегу вместе с британской армией в этом месяце», — сказано в сообщении Минобороны.

