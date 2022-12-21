Находящийся с официальным визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, отмечена важность дальнейшего расширения деятельности, проводимой в этом направлении.

В ходе двусторонней встречи было особо подчеркнуто, что искренние отношения глав двух братских государств благотворно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Kayseri’de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, toplantı kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/kdiXqGOPYg#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/P6UdpwYfXa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2022