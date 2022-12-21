В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год с подразделениями ракетно-артиллерийских войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны, согласно плану подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и выполнили нормативы по развертыванию, занятию огневых позиций и приведению техники в состояние боевой готовности.

Основное внимание при проведении учений было уделено совершенствованию управленческих навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений, повышению знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были успешно выполнены поставленные задачи по уничтожению целей условного противника точным огнем.