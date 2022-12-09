В Азербайджане смартфоны дороже, чем в Европе, Дубае. Об этом заявил депутат Нагиф Гамзаев на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

По словам депутата, если стоимость телефонов за границей достигает 900-1000 долларов, то в Азербайджане цены на них начинаются от 1500 долларов: «Мошенники прибегают к таким способам, как смена кода IMEI. За регистрацию IMEI-кодов на ввозимых в страну телефонах добавляется пошлина в 150 манатов. Нужно уменьшить эту пошлину, чтобы не нагружать людей. Соответствующие структуры должны внимательно отнестись к этому вопросу».

Нагиф Гамзаев также коснулся ситуации с которой столкнулся в аэропорту Стамбула: «Больше всего меня беспокоит то, что когда мы летим в Баку и Гянджу, в аэропорту Стамбула наши граждане подходят друг к другу и просят провезти телефон. Аж стыдно становится. Значит, мы вынуждаем их так поступать. Надо снижать цены, надо контролировать их. Пусть при ввозе цена на телефон повысится на 200 долларов, но когда сразу повышают на 500 долларов, это уже слишком. Нужно и о людях думать».