Когда на российских аэродромах («Энгельс» и «Дягилево») в сотнях километров от украино-российской границы раздались взрывы, то это не просто нанесло ущерб по меньшей мере двум русским бомбардировщикам. Это просигнализировало – у Киева теперь есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве. Об этом сообщается в статье, которая опубликовано в западном деловом издании Forbes.

«Это вовсе не означает, что Украина собирается атаковать Москву. Но вероятность удара по городу повлечет за собой несколько бессонных ночей в столице РФ», — сказал журналистам отставной генерал австралийской армии Мик Райан.

По его словам, сейчас есть веские причины − почему Киев пока воздержится от прямой атаки на Москву. Поскольку такой удар автоматические будет означать гораздо более мощную эскалацию кампании ударов агрессоров по объектам непосредственно в Украине.

В то же время, эксперты говорят – рейды украинских беспилотников на Москву были бы «честной игрой». Поскольку войска русских оккупантов бомбят Киев, а также другие украинские города прямо с утра 24 февраля −ровно с того момента, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Специалисты говорят, что в Москве достаточно потенциальных стратегических целей. И у Украины есть несколько способов нанесения ударов. Самым простым, но одновременно и самым рискованным будет диверсия внутри самой страны агрессора, России.