Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву, где 28 ноября пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Для Токаева это первая зарубежная поездка после вступления в должность главы государства.