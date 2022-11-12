Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер потребовал отстранить сборную Ирана от чемпионата мира по футболу в Катаре в связи с нарушением прав женщин и массовыми протестами по всей стране.

«Иран должен быть исключён из чемпионата мира в Катаре. Если бы я всё ещё был президентом ФИФА, то исключил бы эту сборную», — приводит слова Блаттера портал Blick.

Он считает, что нынешнему президенту ФИФА Джанни Инфантино следует прислушаться к тому, что в обществе сейчас думают об Иране и наконец занять чёткую позицию по отношению к происходящим событиям.