Криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter.

Новым CEO компании станет Джон Рэй III.

«FTX и 130 аффилированных с ней компаний подали заявления о банкротстве в суд Делавэра, чтобы начать упорядоченный процесс оценки и монетизации активов в интересах всех заинтересованных лиц», — говорится в сообщении.