10 ноября около 10:30 огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части Минобороны Армении, рядовой П.Х.Агаджанян.
Состояние раненого военнослужащего оценивается как крайне тяжелое, уточняет «Первый Информационный».
10 ноября около 10:30 огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части Минобороны Армении, рядовой П.Х.Агаджанян.
Состояние раненого военнослужащего оценивается как крайне тяжелое, уточняет «Первый Информационный».
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