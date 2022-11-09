Как уже сообщал Minval, на днях из уст министра иностранных дел Ирана впервые прозвучало странное полупризнание о поставках дронов для войны против Украины.

Правда, Хосейн Амир Абдоллахиян попытался подсластить пилюлю, добавив, что это, мол, было еще до начала российско-украинской войны. «О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине», — заявил министр.

Он уверяет, что у Ирана нет информации об использовании их беспилотников в Украине, и что Тегеран привержен прекращению конфликта. «Если у Киева есть документы, подтверждающие использование Россией иранских дронов в Украине, он должен предоставить их нам, мы не равнодушными к этому вопросу», – сказал Абдоллахиян.

Однако Киев не принял этих странных виляний Тегерана. Как заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко: «Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры».

По его словам, Иран должен осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии России против Украины будут для него гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки страны-агрессора.

Но что вообще означает этот шаг Тегерана после десятков случаев упорного отрицания того, что такое могло быть, ранее публично звучавших из уст первых лиц Ирана? Получается, министр Абдоллахиян уже частично опроверг и их слова, и свои такие же прежде обнародованные заявления. Зачем? Почему? Официальный Тегеран наконец понял, что глупо отрицать факты, когда весь мир видит обломки дронов, изготовленных в его стране? К чему, к каким последствиям для Ирана всё это приведет? Разрыв дипотношений с Украиной, со странами Европы, с США, Канадой и так далее? Что еще может ждать эту страну, и без того обложенную всяческими санкциями и эмбарго? На какое будущее вообще рассчитывает режим в Тегеране, предпринимая все эти нелогичные действия?

На эти вопросы «Минвала» ответили известные эксперты по региону.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований (Киев), политолог Сергей Данилов сообщил, что иранская реакция на обвинения уже хорошо известна в Украине.

«Вспомним какой была реакция властей ИРИ после того как близ Тегерана был сбит Боинг авиакомпании Международные Авиалинии Украины. Возражение, еще раз отрицание, а затем частичное признание вины с выстраиванием какой-то версии катастрофы. Следующим этапом стало втягивание украинских властей в различные комиссии по расследованию с целью затянуть процесс и максимально оттянуть окончательное решение, которое должно предшествовать выплате компенсаций или судебному разбирательству», — отметил политолог.

То же мы наблюдаем и сейчас, уверен он.

«Иранские власти окончательно перешли все красные линии в отношениях с Украиной. Тегеран выступает на стороне страны-агрессора, но крутится как уж на сковороде, чтобы не дать вынести юридическую квалификацию своим действиям или максимально оттянуть приговор. Эта циничная позиция вызывает только чувство отвращения и пренебрежения. Руководство Ирана сейчас выглядит как банальный уличный хулиган, которого поймали за руку, и он кричит, что не виноват», — считает Данилов.

«Очевидно, что иранский режим продолжал длительное время играть на повышение. Для него поддержка России, в первую очередь, была шансом «подразнить» США и выторговать себе лучше условия переговоров и по поводу ядерной сделки, и по поводу санкций, и по поводу нефтяных рынков, — заявил в свою очередь эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Олександр Краев. — Мы помним, что еще в апреле, когда полным ходом шли американо-венесуэльские переговоры (которые закончились очень успешно), Иран провоцировал и США, и Саудовскую Аравию».

По его мнению, признание факта поставки дронов — это и признание реальности, и своего рода также провокация информационного характера. «У Ирана остается все меньше вариантов мягкого выхода из ситуации, потому они начинают использовать тактику «эскалация ради деэскалации». Пока что она приносит только выгоду США и Украине — Ближний Восток объединяется вокруг лидерства США, Израиль занимает более прозападную (отсюда и проукраинскую) позицию, саудиты готовы сотрудничать в энергетических вопросах…», — заключил эксперт.

Самир Ибрагимов