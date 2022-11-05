Иран под международным давлением решил все же признаться в соучастии в российской агрессии против Украины. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выдавил сквозь зубы: да, его страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военной «спецоперации» в Украине. И даже изрёк, что Тегеран, дескать, «не останется равнодушным», если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.

Понятно, что в результате своего «частичного признания» Абдоллахиян только еще больше опозорился, причем вместе со страной. Для начала, о соучастии ИРИ в российской агрессии Украина заявила и в прямом, и в переносном смысле не вчера, представив все необходимые доказательства. Однако Иран ушёл в «глухую неосознанку». Сам агаи Абдоллахиян, как уже сообщал Minval, менее месяца назад — 16 октября — клялся и божился, что никаких беспилотников Иран в Россию не поставлял.

А теперь оказывается, что поставки были. Правда, по новой версии Абдоллахияна, немного и еще до начала войны. Но это опять ложь, причем дешевая и примитивная. Российская «спецоперация» началась в феврале 2022 года. А иранские беспилотники были замечены в небе Украины только в октябре. Причем в далеко не «ограниченном» количестве — Россия применяла и применяет их массово. И чего стоят в этом случае «объяснения» Абдоллахияна? Он сам-то понимает, КАК позорится просто на человеческом уровне?

Тем более главе МИД Ирана не стоило затрагивать тему доказательств. Потому как этих самых доказательств Украина предъявила предостаточно. ВСУ удалось сбить или посадить не менее 300 иранских «Шахедов». На фоне одного из них сфотографировался президент Украины Зеленский.

Так чего же ждёт Тегеран и агаи Абдоллахиян лично, чтобы «не остаться равнодушным»? Интервью Шойгу, где тот подтвердит применение беспилотников?

Наконец, есть заслуживающие доверия сведения, что иранские военные инструкторы находятся в российских боевых частях, в том числе в оккупированном Крыму, и обучают российских коллег обращению с беспилотниками. И, как уже отмечал Minval, не могут не знать, что направляют их россияне на гражданские объекты. Об этом глава МИД тоже не в курсе? Если не в курсе, если он «добросовестно заблуждается», то в таком случае человеку, у которого есть хоть что-ты напоминающее чувство собственного достоинства, надо просто подать в отставку. И заявить, что на роль «сказочника» он не подписывался. Но господин Абдоллахиян никаких проблем, похоже, не испытывает. И продолжает вдохновенно лгать.

Более того, в Украине помнят и о другом. 8 января 2020 года при взлете из аэропорта Тегерана взорвался «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Практически сразу же стало известно, что самолёт был сбит иранской ПВО. Однако власти ИРИ все отрицали. Потом, точно так же, как теперь с беспилотниками, вынуждены были признать «ошибку» своей ПВО, расписавшись, что до сих пор прилюдно лгали. НА самом высоком уровне пообещали выплатить компенсации семьям погибших. Но…опять солгали. После катастрофы прошло уже два года, но не последовало ни извинений, ни выплат компенсаций.

Именно поэтому президент Украины Зеленский в интервью канадским СМИ заявил: «Я лично не доверяю руководству Ирана. Почему? Вы помните сбитый самолет украинских авиалиний, и там было очень много граждан Канады. После этого иранское руководство сказало — «это не мы». Когда наши специалисты и партнеры, в частности канадцы, нашли детали , доказывающие причастность Ирана, они признали, что это было случайно и назвали это исторической драмой, сказав на уровне лидера, что будет поддержка семей погибших. И что они сделали? Ничего. Они ничем не помогли».

Можно вспомнить, как сам Иран простил Армении сбитый над оккупированным Карабахом в марте 1994 года иранский самолёт, который доставлял накануне праздника Новруз в Иран членов семей дипломатов, работавших в России. Но оказалось, что Украина — это не Иран, и там «прощать ошибку» ПВО и гибель своего самолета не стали.

Но как в этом случае назвать вербальный аспект внешней политики Ирана? Это уже не дипломатия — это, если искать самые мягкие эпитеты, лицемерие и ложь, насколько возмутительные, настолько же и примитивные. И это уже государственный позор — и каждого иранского дипломата в отдельности, которым приходится озвучивать ложь, и Ирана с его «фейковой» дипломатией, где не стесняются на столь высоком уровне прилюдно лгать, отказываться от ответственности от собственных действий, затем, будучи припертыми к стене, давят сквозь зубы «частичное признание» и опять лгут. Один подобный прецедент еще можно назвать «случайностью». Но когда их хотя бы два — это уже политика. А их не два. Точно так же Иран, напомним, вёл себя в истории с теми грузовиками, которые доставляли грузы в Ханкенди без разрешения Азербайджана. Баку пытался решить вопрос по конфиденциальным каналам — Иран отказывался верить. Представляли видеодоказательства — в Иране отказывались признавать их подлинность. А когда на таможенном посту «Губадлы» стали «тормозить» иранские фуры и обнаруживать у водителей накладные с указанием конечного пункта «Степанакерт, Армения», устроили первые провокационные учения у азербайджанской границы.

Так что теперь «частичное признание» Абдоллахияна — это не только свидетельство, что в Иране даже «большая дипломатия» строится на беззастенчивой лжи. Это еще и безнадежно проваленный тест на договороспособность и политическую состоятельность. После чего уже не получится не озвучить вопрос: а как вообще теперь относиться к заявлениям и заверениям официальных лиц этого, пардон, «Фейкостана?» Доверие к Ирану не просто подорвано — оно попросту «обнулено», и не только на украинском треке. А последствия такого «нулевого доверия» в политике куда хуже, чем даже массированная атака беспилотников.

И тут уже мало что зависит от того, признаётся ли Абдоллахиян в собственной лжи на публику или нет.

А.Шакур