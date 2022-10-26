Министерство цифрового развития и транспорта обратилось в Тарифный совет в связи с регулированием ежемесячной абонентской платы за использование стационарных телефонов и тарифов на услуги междугородной телефонной связи.

В обращении отмечается, что в соответствии с тенденциями, происходящими в мире, объем международного входящего и исходящего телефонного трафика снижается из года в год на фоне увеличения количества подключений посредством интернета.

После обсуждений было принято решение о повышении ежемесячной абонентской платы за пользование стационарными телефонами с 2,5 до 3,5 манатов для населения (включая НДС), а также о снижении тарифа на междугородние телефонные звонки с 5 до 3 копеек.

Решение вступает в силу с 1 ноября 2022 года.