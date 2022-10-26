Президент Ильхам Алиев направил поздравление премьер-министру Соединенного королевства Северной Ирландии и Великобритании Риши Сунаку в связи с началом деятельности в качестве премьер-министра.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю Вас с вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии..

Мы придаем большое значение дружественным отношениям и многогранному сотрудничеству, установившимся между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Отрадно, что наши отношения, основанные на добрых традициях, с каждым годом развиваются и углубляются.

Спектр вопросов, стоящих в нашей двусторонней повестке дня, очень широк. Великобритания является страной, которая больше всего инвестирует в Азербайджан и является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Динамично развивается сотрудничество между нашими странами в политической, культурной, образовательной и других сферах», — говорится в поздравлении.

Ильхам Алиев также отметил проверенное временем стратегическое партнерство между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области энергетики:

«Мы высоко ценим тесное партнерство наших стран в вопросах энергетической безопасности, активное участие и поддержку Соединенного Королевства в реализуемых нами масштабных проектах. В то же время мы рады сотрудничеству с BP, которая на протяжении последних тридцати лет является нашим близким и надежным партнером в области добычи нефти и газа, в переходе на экологически чистую энергию.

Похвально участие компаний, представляющих Соединенное Королевство, в крупных работах по восстановлению и реконструкции на наших территориях, освобожденных от оккупации два года назад. Мы приветствуем вклад Соединенного Королевства в обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые остаются самыми большими препятствиями на пути социально-экономической реинтеграции Восточного Зангезура и Карабаха.

Уверен, что мы успешно продолжим наши совместные усилия в направлении укрепления дружбы между Азербайджаном и Великобританией, углубления наших двусторонних отношений во всех сферах, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Еще раз приношу вам свои поздравления и наилучшие пожелания, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ваших будущих усилиях на благо дружественного народа Соединенного Королевства».