В последние дни в социальных сетях были распространены видеокадры о разрушении радикальными армянами азербайджанских кладбищ. Эти кадры, на которых с использованием нецензурных слов запечатлены акты вандализма против могил азербайджанцев, и грузовой автомобиль разрушает надгробия, являются очередным примером политики уничтожения наследия Азербайджана, долгие годы проводимой Арменией.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Азербайджан собирает и документирует видеокадры о вандализме, больших разрушениях, совершенных на освобожденных территориях, и предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы армянская сторона ответила за эти действия, в том числе, за нанесенный ущерб. Международное сообщество не должно молчать на эти зверства, совершаемые Арменией не только протии наследия Азербайджана, но и человечества», — говорится в информации МИД.

«Препятствование Арменией в период 30-летней оккупации визиту миссии ЮНЕСКО в регион, и то, что из-за деструктивной позиции Еревана визит миссии ЮНЕСКО до сих пор не состоялся, несмотря на то, что Азербайджан пригласил миссию в регион после освобождения своих территорий, вызывает глубокое сожаление.

Недавние видеокадры, отображающие вандализм армян в отношении могил азербайджанцев, ясно показывают, почему Армения не заинтересована в визите в регион международной миссии: «Эти акты вандализма, совершенные радикальными армянами, наносят удар по процессу нормализации отношений между двумя странами на хрупком постконфликтном этапе» — отмечает МИД.