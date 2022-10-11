Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что начавшиеся во вторник учения связаны с обострением военно-политической обстановки.

«Военно-политическая обстановка вблизи границ Республики Беларусь остается сложной. В рамках ситуации беспрецедентного геополитического противоборства ряд лиц, деструктивно настроенных в отношении нашего государства и находящихся за пределами страны, призывают к фактическому осуществлению подрывной деятельности вплоть до совершения актов терроризма», — отметил первый заместитель главы белорусского МВД Юрий Назаренко.

По его словам, данные действия осуществляются «в том числе в рамках так называемого плана «Перамога». Назаренко пояснил, что речь идет о подготовке «вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности». В этой связи, сказал первый замглавы МВД, было принято решение о проведении тактико-специальных учений среди подразделений органов внутренних дел и внутренних войск «по отработке комплекса мероприятий по поиску и уничтожению возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований».

Учения в Ельском районе Гомельской области, граничащим на юге с Украиной, будут проходить на протяжении нескольких дней.

