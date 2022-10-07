Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным.

«Добрый день. Это послание из Киева», — говорит министр обороны Украины Алексей Резников в начале своего обращения, опубликованного на YouTube.

Он отмечает, что обращается к военнослужащим российской армии — в первую очередь, к «офицерам и командованию, потому что вам принимать решения» — и предлагает задуматься о том, что будет дальше.



Приводя имена генералов украинского Генштаба, в том числе, командующего воздушными силами Украины Николая Олещука, Резников спрашивает: «А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота — на кладбищах. <…> Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть», — говорит Резников.

«Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас — значит признать ошибки. А в Москве не любят правду», — говорит Резников.

Он добавляет, что страны НАТО действительно поставляют оружие Украине, «но бьют вас этим оружием украинские воины».

«Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед», — говорит министр обороны.

В финале обращения Резников говорит, что не будет давать советов, но гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно.

«И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его», — говорит министр обороны.