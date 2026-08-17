В ВСУ ожидаются кадровые изменения и новые организационные меры для усиления защиты Украины от российских беспилотников, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава государства сообщил о результатах встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, который представил доклад о ситуации на фронте.

«Многие детали о направлениях на Донетчине: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. Мы имеем обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах и готовим наше противодействие», – отметил Зеленский.

Отдельно министр обороны доложил о мерах по защите украинских городов и прифронтовой логистики от российских беспилотников. Зеленский подчеркнул необходимость выделения для этого дополнительных ресурсов.

«Вместе с главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить нашу защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях. Определил готовить кадровые решения, предложенные главнокомандующим», – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, на встрече рассмотрели ход дальнобойных операций за первую половину августа. Стороны также подтвердили приоритетные направления глубоких ударов на ближайшие недели и сентябрь. Президент заявил, что «подтвержденный российский ущерб доказывает правильность направления нашего дальнобойного курса».