Армянские общественные организации «Союз информированных граждан» и «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи» выступили с заявлением, в котором обвинили расположенную в Гюмри 102-ю российскую военную базу во вмешательстве во внутренние дела Армении, включая политические и избирательные процессы страны.

В заявлении говорится, что на территории базы деятельность ведет священник армянского происхождения Тер Тимофей Казарян — служитель Русской православной церкви, который официально занимает должность помощника командира 102-й базы, полковника Александра Безбородова, по работе с верующими военнослужащими. По данным авторов обращения, он поддерживает тесные контакты с духовенством Ширакской епархии Армянской апостольской церкви и участвует в совместных мероприятиях.

Организации утверждают, что помимо духовной работы с военнослужащими, включающей индивидуальные беседы и поддержку в сложных жизненных ситуациях, отец Тимофей почти ежедневно занимается открытой пропагандой, направленной против армянской государственности.

По информации, полученной из двух различных источников, подобная деятельность ведется в православных храмах, действующих при российской базе — в церкви Святой Александры, расположенной непосредственно на территории военного объекта, а также иногда в церкви Святого Архангела Михаила рядом с Холмом Чести.

Авторы заявления считают, что деятельность священника и его связи выходят далеко за рамки исключительно религиозной работы. По их утверждению, Тер Тимофей является одним из представителей действующей в Армении российской институциональной сети влияния. В качестве одного из примеров приводится пожертвование, сделанное в июле 2023 года ереванским «Домом Москвы» православным церквям при базе. В заявлении подчеркивается, что «Дом Москвы» финансируется правительством Москвы и рассматривается как один из инструментов российской «мягкой силы».

Особое внимание организации уделили предполагаемому вмешательству 102-й базы в избирательные процессы Армении. В заявлении утверждается, что работающие на базе граждане Армении подвергаются давлению со стороны командования.

По словам авторов обращения, сотрудники, пожелавшие остаться анонимными из опасений преследования, сообщили, что их принуждают голосовать за определенную политическую силу под угрозой увольнения. Более того, как утверждается, работников обязывают распространять подобное давление на членов своих семей, родственников и знакомых с целью увеличения числа «контролируемых голосов».

Организации заявили, что подобные действия могут содержать признаки нарушения армянского законодательства, включая положения Избирательного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Армении.

«Союз информированных граждан» и «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи» призвали компетентные органы Армении провести надлежащее расследование деятельности командования российской базы и священника Тер Тимофея Казаряна.