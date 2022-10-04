Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, встреча прошла сначала один на один, а затем в расширенном составе.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Bakan Akar, «İkinci vatanımız» diye nitelendirdiği Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/A3bzQdsDLn

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2022