Министр обороны Азербайджана генерал-половник Закир Гасанов направил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих турецкой армии в регионе, где Вооруженные силы братской Турции проводят антитеррористические операции для обезвреживания террористической угрозы в регионе, защиты мирных граждан от террористических нападок и угроз. Ваша печать – наша печать. Мы всегда рядом с ВС братской Турции в борьбе, проводимой с террором, и всеми силами поддерживаем вас», — говорится в соболезновании министра обороны Азербайджана.

Министр также выразил соболезнования близким и семьям погибших, а также исцеления раненым.