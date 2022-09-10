Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines (THY) стал крупнейшей в мире сетевой авиакомпанией по количеству мест, предлагаемых на международных рейсах. Об этом сообщает пресс-служба THY.

«Наша компания слаженно работала и в период кризиса, вызванного пандемией. Мы рады, что добиваемся новых успехов и в посткризисный период. Наша цель состояла в том, чтобы за короткое время превысить показатели 2019 года. Нам удалось достигли с 65 тыс. наших сотрудников. По состоянию на август мы стали крупнейшей в мире сетевой авиакомпанией по количеству х мест, предлагаемы на международных рейсах. Каждый член нашей семьи внес свой вклад в этот успех», — приводятся в сообщении слова председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахмета Болата.

В июле-августе текущего года THY установил собственный рекорд. В упомянутый период заполняемость самолетов на рейсах авиакомпании возросла на 14 процентов.

В пресс-службе отметили, что флагман турецкой авиации добивается значимых успехов, несмотря на тяжелые последствия пандемии для отрасли по всему миру.

В июле и августе 2022 года авиакомпания перевезла по 7,8 млн пассажиров. Таким образом, Turkish Airlines превысила собственный допандемический рекорд по количеству пассажиров за месяц.