Казахстан проложит интернет через Каспий. В министерстве цифрового развития Казахстана озвучили изданию LS подробности.

По информации ведомства, в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Азербайджана планируется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

«На текущий момент проводятся работы по определению оператора с казахстанской стороны, который владеет магистральными линиями связи», – пояснили в МЦРИАП.

В ведомстве отметили, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долями участия 50/50.

Операторы-участники будут инвестировать в строительство ВОЛС собственные средства. Предварительная стоимость – $40 млн. Протяженность кабеля по дну моря будет около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных составит не менее 4-6 Тбит/с. Сроки реализации пока не уточнены.

В министерстве отметили, что на данный момент Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном о замене оператора со стороны Казахстана (ранее должен был быть «Транстелеком»).

«Проект предусматривает транзит китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу (через Грузию – Черное море – Болгарию – Словакию в Германию). Он способствует усилению транзитного потенциала республики, как за счет увеличения транзитных мощностей, так и за счет их диверсификации, создаст альтернативный маршрут транзита трафика», – заявили в МЦРИАП.