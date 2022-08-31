Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в замке Календер.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что турецкий министр также встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсином Эртогрулоглу, заместителем министра обороны Казахстана генерал-майором Султаном Кямаледдиновым, заместителем министра обороны Кыргызстана бригадным генералом Акылбеком Ибраевым и заместителем министра обороны Узбекистана полковником Хамданом Каршиевым.