Театр абсурда в соседнем государственном недоразумении под названием Армения продолжается. То, что в данном захолустье происходят странные явления, которые не снились и известному американскому режиссеру и сценаристу Стивену Кингу, известно всем.

Нет, то, что «великая Армения» была, есть и будет, с этим все ясно. Но как же быть с казусом, которые даже самые великие светила армянской науки, выдумавшие даже Бога, не в силах объяснить. Дело в том, что изощренные во многих хитросплетениях представители «многострадального» народа, прогорели на пустышке. Как известно, на протяжении почти трех десятков лет армянские террористы в Карабахском регионе Азербайджана свили себе гнездо, назвав его «арцахом». «Пернатые» в своем гнездышке настолько поверили в свою безнаказанность, что объявили себя «независимыми».

И все бы хорошо, если не одно «но». Весь мир ополчился на маленькую, но гордую «арцахскую» птичку, и не признал ее суверенность. И что еще более обидно, «птичку», вылупившуюся из яйца армянской кукушки, сама кукушка и не признала.

Сепаратистская «птичка» прожила менее 30 лет. Она повзрослела, но ума не набралась. «Железный кулак» азербайджанских воинов, который дробил неразумные головы распоясавшихся армянских террористов, вправил ей мозги.

Нет-нет, да и слышно, как униженные представители «многострадального» народа вспоминают о «братстве» с азербайджанцами и льют слезы по ушедшим дням. Но, как говорится в известном фильме, «поздно, Рита, ты полюбила вора».

Но сейчас речь не о том. Вы не поверите, но Следственный комитет Армении задержал «экс-министра» другой «страны». И не просто «страны», а «державы»- «арцах». Как передают армянские СМИ, «экс-министр обороны НКР» задержан за халатность в организации обороны Шуши. В ходе следствия установлено, что генерал-лейтенант Микаел Арзуманян халатно исполнял свои служебные обязанности во время 44-дневной войны.

Это повлекло за собой тяжкие последствия: ВС противника полностью взяли под свой контроль Шушу и подступы к нему, а армянские подразделения понесли потери.

Ему инкриминирована статья 375 (о военной должностной халатности) Уголовного кодекса.

Позвольте, господа, это противоречит не только римскому, но даже «армянскому» праву, о существовании которого никто, кроме самих армян, не подозревает. Простите за тавтологию, но по какому праву Следственный комитет Армении выносит решение о задержании пусть и бывшего «высокопоставленного лица самой нкр»? Думается, что СБ ООН должен вынести по этому поводу самые жесткие резолюции, на которые Армении наплевать. Плавали-знаем.

А что касается бедолаги Арзуманяна, то не стоит вешать на него всех собак. Достаточно вспомнить «бравого вояку» Сейрана Оганяна, которого направили в Шушу для защиты. В Армении посчитали, что если раз прорвали «линию Оганяна», то Сейраном он не перестанет быть.

Так вот, если учесть тот факт, что жемчужина Карабаха – Шуша была возвращена без артиллерийской поддержки, авиации, РСЗО и так далее, то позорное бегство Оганяна из Шуши приобретает анекдотический характер. Причем, бежал он впереди не только гражданского населения, но и домашних животных. И это с хромой-то ногой.

Впрочем, суть не в этом. Если уж армяне пытаются разобраться, кто виноват в «сдаче» Шуши, то нужно начать с того же Оганяна. А Арзуманяна оставьте в покое: он «гражданин другого государства»…

Фарид Теймурханлы