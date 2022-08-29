Россия 1 сентября начинает масштабные военные учения на Дальнем Востоке, в том числе — в акватории Японского моря.

В маневрах «Восток-2022» заявляется участие 50 тысяч военных, в частности — из Китая, Индии и стран ОДКБ.

Будут задействованы более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Цель маневров — «обеспечение военной безопасности РФ и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа».