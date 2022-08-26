В Москве произошла массовая драка возле гей-клуба, сообщают росийские СМИ.

По данным канала, трансгендеры напали на геев и устроили потасовку, пиная ногами и руками, а те начали защищаться.

По словам одного из участников драки, причиной стало злоупотребление алкоголем.

Происходящее сняли на видео, на кадрах показано, как один из злоумышленников даже валит другого на асфальт, и тот едва не попадает под колеса автомобиля такси. В отместку потерпевший с угрозами бросается на обидчика.

Причины и детали случившегося выясняются.