В Москве произошла массовая драка возле гей-клуба, сообщают росийские СМИ.
По данным канала, трансгендеры напали на геев и устроили потасовку, пиная ногами и руками, а те начали защищаться.
По словам одного из участников драки, причиной стало злоупотребление алкоголем.
Происходящее сняли на видео, на кадрах показано, как один из злоумышленников даже валит другого на асфальт, и тот едва не попадает под колеса автомобиля такси. В отместку потерпевший с угрозами бросается на обидчика.
Причины и детали случившегося выясняются.
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