Военнослужащие из Японии и Швеции впервые примут участие в ежегодных многонациональных учениях «Достойный партнер — 2022» (Noble Partner), которые пройдут в Грузии в 2022 году под эгидой США. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

«Целью «Достойного партнера — 2022″ является повышение совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзными странами для обеспечения стабильности и безопасной среды черноморского региона. Впервые в истории учений участие примут военнослужащие из Японии и Швеции», — сказано в сообщении.

Всего в многонациональных учениях будут задействованы более 2,4 тыс. военных, в том числе из Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Турции и Эстонии. На учениях отдельной бригадой будут представлены военные из Литвы, Польши и Украины.

Учения «Достойный партнер» пройдут в Грузии в шестой раз.