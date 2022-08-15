В сети появились кадры с последствиями удара ВСУ по базе ЧВК «Вагнер» в Попасной Луганской области.
На видео снята огромная груда обломков, которая раньше вероятно была зданием. Отмечается, что под завалами осталось много вагнеровцев.
В сети появились кадры с последствиями удара ВСУ по базе ЧВК «Вагнер» в Попасной Луганской области.
На видео снята огромная груда обломков, которая раньше вероятно была зданием. Отмечается, что под завалами осталось много вагнеровцев.
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