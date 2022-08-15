Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по штабу частной военной компании «Вагнера» в захваченной Попасной. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, украинские воины ударили по штабу противника в Попасной, на который навел один из российских пропагандистов. Он отметил, что удар пришелся по базе ЧВК «Вагнера» и был нанесен из РСЗО HIMARS.

Гайдай заявил, что в результате удара есть погибшие наемники, количество которых уточняется.

Известно, что несколько дней назад российский пропагандист Юрий Котенок записал репортаж на территории базы ЧВК «Вагнера».