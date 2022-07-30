Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит «учения с боевыми стрельбами» вблизи островов Пинтан у побережья провинции Фуцзянь в районе Тайваня с 8 утра до 9 вечера 30 июля, пишет «Синьхуа». Управление по обеспечению безопасности на море предупредило, чтобы суда избегали этого района.

В аналогичных учениях Китай обычно задействует артиллерию. Сообщение не содержало никаких указаний на то, могут ли субботние учения также включать ракетные стрельбы, полёты боевой авиации или что-либо еще.

