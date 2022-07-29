В Москве в результате пожара в хостеле «Соната» погибли восемь человек. Хозяева заведения грубо нарушали правила пожарной безопасности. В частности, установили на окнах решетки, из-за которых люди не смогли спастись от дыма и огня, сообщает «Коммерсант».

Пожар произошел ночью в хостеле, расположенном на первом этаже многоэтажного дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, к. 2. Как установили приехавшие по вызову сотрудники МЧС, пламя распространилось всего на несколько комнат общежития, а общая площадь пожара составила чуть более 150 кв. м. Однако в зоне ЧП оказались несколько десятков постояльцев, среди которых были в основном рабочие и продавцы расположенных неподалеку торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в районе Люблино и рынка «Садовод» в Капотне.

Большинство жильцов успели выскочить самостоятельно. Еще четверых успели вывести на улицу пожарные — все они надышались продуктами горения и были вынуждены обращаться за помощью к врачам. Около часа ночи, когда спасателям удалось локализовать возгорание и обследовать хостел, выяснилось, что восемь его постояльцев погибли.

Сейчас на месте трагедии работают следователи управления СКР по Южному административному округу Москвы и сотрудники пожарно-технического центра ГУ МЧС, которым предстоит выяснить причину трагедии.

По предварительным данным, источником пожара могло стать короткое замыкание в электроприборе, принесенном кем-то из жильцов, а быстрому распространению огня способствовали хранившиеся в багаже постояльцев легковоспламеняющиеся жидкости, а также горючая отделка помещения.

После осмотра сгоревшего помещения пожарно-техническими экспертами и опроса сотрудников администрации хостела в СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Его фигурантами, очевидно, станут владельцы фирмы «Мосмед», на которую оформлено заведение, Рауф Миронов и его дочь Элеонора. ООО, кстати, по результатам проверки уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Главной причиной гибели людей сотрудники МЧС и сами постояльцы, которым удалось выбраться, называют решетки на окнах, буквально отрезавшие восьми обитателям хостела путь к спасению. Отметим, что общежитие было оборудовано сигнализацией, но она не сработала.