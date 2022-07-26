Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в честь юбилея двух элитных скакунов. На это обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

Видео с подарком опубликовано в Instagram-аккаунте помощника главы региона.

«Я очень люблю лошадей, и знаю, что вы тоже их очень любите. Поэтому решил от всего чеченского народа и лично от себя подарить таких скакунов — обученных и чуть-чуть дерзких. Я думаю, что вам понравится», — сказал Кадыров, не уточняя породу лошадей.