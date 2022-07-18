Коммерческий самолет с украинским экипажем Ан-12Б, потерпевший крушение в Греции 16 июля, принадлежал частной компании и не имеет отношения к Минобороны Украины. Об этом сообщили в украинском ведомстве.

«Авиация Вооруженных сил Украины находится в определенных местах дислокации и продолжает выполнять задачи по отражению широкомасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации против нашего государства», – отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что комплексно рассмотрят инцидент с аварий украинского самолета и сообщат об общественно значимых деталях в случае их установления.