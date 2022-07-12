Американское оружие, в частности HIMARS, разрушило миф о непобедимости российских противоракетных систем. Об этом в эфире Радио НВ рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергейc Кузан.

«Американское оружие показало высокий класс и победило все те хвалебные реляции, которые россияне использовали в адрес своих С-300, С-400 о том, что они непобедимы. И под этой маркой попродавали [комплексы] по миру. Я думаю, что в мире больше никто не купит этих противоракетных систем, а те, кто купил, — очень об этом пожалеют», — убежден Кузан.

Эксперт добавил, что фактически Украина уничтожает на поле боя военную состоятельность Российской Федерации.

«Оказалось, что HIMARSы могут доставать к комплексам С-300, С-400, которые и были предназначены, чтобы сбивать американскую ракету по типу той, которая летит с пусковой установки HIMARS. Сегодня в России действительно паника. И звучат даже абсурдные требования о том, что „нам нужно срочно разработать какое-то противодействие этим ракетам“. <…> Очевидно, что такие разработки длятся годами», — отметил Кузан.