«На следующих международных соревнованиях будет еще больше спортсменов». Об этом заявил глава Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев, говоря о международной велогонке «Родная Шуша».

По его словам, аналогичные соревнования могут быть проведены и в других районах Карабаха.

«Мы планируем проводить такие турниры на ежегодном основании. «Дорога Победы» представляет большой интерес для профессиональных велосипедистов. Высота подъема по дороге протяженностью 71 км составляет около 2450 метров, что привлекает спортсменов», — отметил М.Гулиев, слова которого приводит «Репорт».