Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена в интервью программе Porta a Porta, которая выходит на итальянском канале Rai 1, призналась, что испытывает страх от того, что может погибнуть во время обстрелов города российскими войсками.

«У вас был страх погибнуть?» – спросил у Зеленской журналист.

«Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти. Это против человеческой природы. Если ты не боишься собственной смерти, ты не боишься и чужих смертей», – ответила она.

Зеленская подчеркнула, что в том числе и в этом заключается разница между украинцам и россиянами.

«Мы ценим каждую жизнь, а они бросают на эту войну людские жизни, не считая. И пусть их намного больше чем нас, наш дух сильнее. Поэтому у нас есть надежда», – подытожила супруга украинского президента.