Любопытную информацию распространило сегодня агентство Qafqazinfo. Она связана с неожиданным назначением на высокую должность в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, начальником отдела Финансового управления стала 24-летняя девушка. Имя новой начальницы отдела не называется, однако известен год ее рождения — 1998 год. То есть фактически почти сразу же после окончания вуза и стажировки в Министерстве юстиции и отеле Hilton девушка возглавила целый отдел в Управлении финансов такого серьезного ведомства как МИД Азербайджана.

Пардон, упустила один «немаловажный момент». В послужной список новоиспеченной начальницы вошло также участие в тренинге международной общественной организации, специализирующейся на развитии лидерских качеств у молодежи. А еще было отмечено, что девушка целый, представьте, год работала консультантом в финансовом департаменте МИД.

Или мы постарели, или, действительно, нынешнее поколение — это поколение акселератов. Но как бы то ни было, неизвестный автор статьи пишет о том, что год — недостаточный срок для того, чтобы взрастить специалиста по финансам, способного возглавить и грамотно построить работу целого отдела самого проблемного управления внешнеполитического ведомства страны. По крайней мере, до сих пор еще ни разу в Азербайджане не поручали такую ответственную должность лицам со столь коротким опытом работы. Поэтому-то, эта новость и привлекла внимание представителей СМИ.

Однако почему такая таинственность? Агентство пишет, что им известно имя девушки, но по «этическим соображениям» они не называют его. Позвольте, о каких этических соображениях идет речь? Разве есть что-то постыдное для девушки в том, чтобы в столь молодом возрасте возглавить отдел, о котором мечтают государственные мужи?

Всем известно, что власти страны в последние годы много говорят об активном вовлечении молодежи в государственное управление. И если информация о назначении девушки на должность начальника отдела соответствует действительности, то время, конечно, покажет, насколько правильно был сделан выбор. Хотя…

А вообще, эта новость, ее подача вызывает у нас некоторые сомнения. Для того, чтобы внести ясность в данный вопрос, мы обратились за комментариями к главе пресс-службы МИД Азербайджана Лейле Абдуллаевой, и теперь ждем от нее ответа.

Рамелла Ибрагимхалилова