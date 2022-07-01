Война – это всегда кризис, а кризис – это всегда окно возможностей. Мне представляется, что Дмитрий Медведев пытается нынешнее окно возможностей использовать для радикального изменения своего статуса – вплоть до перехода в ранг первого лица государства. И его амбиции не кажутся неоправданными. Об этом в беседе с «Минвалом» заявил российский журналист, блогер Алексей Романов, комментируя активность заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведеве в соцсетях в течение последних месяцев.

«За исключением Путина только Медведев занимал должность президента России. У Медведева самый большой в истории современной России премьерский стаж – почти восемь лет (Путин был премьер-министром четыре с половиной года, Касьянов – менее четырех лет).

Репутация Медведева в высших кругах российской власти менее всего похожа на репутацию «клоуна», как его назвал недавно один из немецких дипломатов.

Именно он в свое время смог отправить в отставку «непотопляемого» мэра Москвы Лужкова. Именно Медведев в 2008 году отдавал приказ о вторжении войск РФ в Грузию.

По мнению известного аналитика Андрея Илларионова (в прошлом советник президента Путина), обширная конституционная реформа 2020 года была всего лишь прикрытием для устранения Медведева с поста председателя правительства РФ», – напомнил Романов.

Он считает, что к амбициям этого человека и его политическим действиям следует относиться максимально серьезно, невзирая на его не вполне серьезный имидж в общественных представлениях.

«Что же касается его сверхактивности в Телеграме, то это всего лишь пример использования любых доступных инструментов в целях политической борьбы. После своей отставки в январе 2020-го Медведев оказался, по всей видимости, в серьезной изоляции, но сейчас нашел из нее выход – через публичную активность.

И важно подчеркнуть, что эта активность развивается, судя по многим признакам, вопреки воле Владимира Путина.

То есть, Медведев не пытается вернуть себе доверие Путина, а с ним статус «преемника». Он намерен бороться за пост лидера страны. О чем, в том числе, и сообщает российской элите через свой телеграм-канал.

А война – лишь подарила ему окно возможностей для этого», – заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов