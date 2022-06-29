Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица считает, что Россию не могут исключить из ООН, как СССР из Лиги Наций в 1939 году, потому что у РФ есть ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Он напомнил, что в то время главной силой считалась военная и экономическая мощь.

«Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (равно как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну. Но тогда Советский Союз не был не только потугой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой – он не имел ядерного оружия. На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, – потому что у России есть ядерное оружие», – заявил дипломат.