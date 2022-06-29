В рамках учений «Анатолийский орел 2020» в Конье, Турция, прошел «День наблюдателя высокого уровня».

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В мероприятии принял участие заместитель командующего ВВС генерал-майор Намиг Исламзаде.

Сначала гостей ознакомили с ходом подготовки, целью и степенью выполнения поставленных задач, а затем был показан короткометражный фильм об учениях.

На мероприятии было отмечено, что Турция гордится тем, что принимает у себя международные учения, которые проводились совместно с военно-воздушными силами братских, дружественных и союзных стран.

Профессионализм участников был высоко оценен, и им пожелали успехов в их дальнейшей работе.

Затем гостям были представлены показательные полеты с участием авиагрупп «Solo Turk» и «Turkish Stars» ВВС Турции.

В конце было сделано памятное фото.