В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в ракетных и артиллерийских подразделениях Сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны, на учениях, проводимых во взаимодействии с другими видами войск в целях отработки приемов управления огнем, повышения навыков принятия командным составом оперативных решений, полевой выучки и практических умений личного состава, артиллерийские подразделения были выведены в районы сосредоточения, заняв огневые позиции в назначенных местах.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, точным огнем уничтожив цели условного противника.