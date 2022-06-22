Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал очередную оценку положения дел на фронте. Ее главный вывод – российская армия успешно продвигается в сторону Лисичанска с юга, избегая прямого наступления со стороны Северодонецка, которое связано с необходимостью форсировать Северский Донец, сообщает Minval.az со ссылкой на BBC.

«Российские войска, вероятно, обеспечивают продвижение и в течение следующей недели могут атаковать окраины Лисичанска», — сказано в сообщении.

Ранее генеральный штаб ВСУ сообщил, что армии РФ удалось взять несколько населенных пунктов на юг от Лисичанска. В результате этого, по словам Алексея Арестовича, советника главы офиса президента Украины, появилась угроза локального окружения части украинских войск в районе населенных пунктов Золотое и Горское (о ней ISW пока не пишет).

Вместе с тем, в сообщении института сказано, что «для взятия Лисичанска российским войскам, вероятно, придется вести такие же бои за каждый квартал, как в Мариуполе и Северодонецке». «Российские действия вдоль оси «Изюм-Славянск» все больше буксуют, поскольку армия РФ отдает приоритет действиям около Северодонецка», — считают обозреватели ISW.

О ситуации под Харьковом эксперты ISW пишут, что «российские силы и далее сосредотачивают основное внимание на замедлении украинского контрнаступления на юго-востоке и северо-востоке от Харькова». Постоянные обстрелы областного центра эксперты института объясняют желанием «противодействовать наступлению украинских сил в направлении российских войск, действующих в Изюме, и международной границы».

По оценкам ISW, в районе Херсона и Николаева российским войскам, вероятно, удалось снова занять часть восточного берега реки Ингулец, которую ВСУ контролировали с 28 мая. Речь идет об участке побережья около границы Херсонской и Николаевской областей. «21 июня российские войска продолжали обустраивать долговременные огневые позиции, проводили воздушную разведку и обстреливали населенные пункты на границе Херсонской и Николаевской и Херсонской и Днепропетровской областей», — сказано в сообщении.

Ранее украинские источники сообщали об украинском контрнаступлении в районе Херсона.

Кроме того, значительная часть сводки Института изучения войны посвящена предполагаемым кадровым переменам в российском руководстве военной операцией.

«Кремль недавно сменил командира российских ВДВ и сейчас, возможно, продолжает радикальную перетасовку всей командной структуры российского вторжения в Украину, что может свидетельствовать о стремлении наказать высших офицеров, виновных в провалах в Украине», — считают эксперты ISW.

Институт ссылается на сообщения нескольких российских СМИ, которые пишут, что глава генштаба Центрального военного округа Михаил Теплинский заменил Андрея Сердюкова в должности командующего ВДВ. «Украинские источники сообщали 17 июня, что Кремль уволил Сердюкова за неудовлетворительные действия во время вторжения и высокий уровень жертв среди десантников», — напоминает при этом ISW — но отмечает, что проверить подобные утверждения не представляется возможным.

Институт также приводит несколько противоречивых сообщений о замене генерала Александра Дворникова — нынешнего командующего Южным военным округом и общего руководителя российской военной кампании в Украине.

По одним сведениям, главой ЮВО скоро назначат генерала Сергея Суровикина – нынешнего командующего воздушно-космических сил России.

Однако 19 июня Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что вместо Дворникова Владимир Путин назначил руководителем российской военной кампании в Украине Геннадия Жидко – заместителя министра обороны и начальника Главного военно-политического управления армии РФ.

«Если подобные радикальные кадровые ротации в российских войсках подтвердятся, они не станут действиями, предпринимаемыми армией на грани важнейшей победы, — заключают эксперты ISW. – Они говорят о продолжающемся кризисе в том, как Кремль ведет эту войну».