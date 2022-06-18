По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны встретились с личным составом, несущим службу на боевых позициях, расположенных на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, государственной границы.

Как сообщили Minval.az в Министерстве обороны, министр встретился с военнослужащими, несущими службу в суровых климатических условиях и на территориях со сложным рельефом, и высоко оценил их боевую и морально-психологическую готовность.