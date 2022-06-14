Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Федерации мини-футбола Азербайджана.

Согласно распоряжению, в связи с тем, что национальная сборная Азербайджана стала чемпионом Европы по мини-футболу 2022 года, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, Федерации мини-футбола Азербайджана выделен 1,0 (один) миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.