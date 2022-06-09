В Европе идут крупнейшие в истории учения НАТО по противовоздушной обороне. Они называются «Наследие Рамштайна», пишет The Times.

Учения идут на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии («на пороге у Путина», как пишет издание).

Задействованы более 50 самолётов (в том числе радиоэлектронной борьбы) и расчеты средств ПВО.

Газета связывает это с возросшей опасностью ракетных ударов по Европе со стороны России.

Около 3000 военнослужащих НАТО из 17 стран-союзников принимают участие в учениях. В общей сложности 50 истребителей и других боевых самолетов прилетели с баз по всей Европе, в учениях задействованы 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.