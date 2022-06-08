Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные гости понаблюдали за многонациональными учениями «Эфес-2022». Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

На этапе учений, проходящем в ночное время, были выполнены задачи по обезвреживанию обнаруженной морской мины и освобождению захваченного террористами судна.

Отметим, что к учениям также была привлечена группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и Военно-морских Сил.