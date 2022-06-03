Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Локализация открытого горения», — сказала руководитель пресс-службы Жанна Терехова.
Всего 125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра, 2 человека получили травмы при пожаре.
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На западе Москве загорелся офисный центр «Сетунь Плаза», сообщает ТАСС.
По информации источника в экстренных службах, наблюдается открытое горение на первых четырех этажах. Пожару присвоен высший ранг сложности.
Движение по прилегающим улицам ограничено. Информация о пострадавших пока не поступала, однако сообщается, что пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. В здании еще остаются люди, проводится эвакуация.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара в бизнес-центре мог статья поджог.
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