Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Локализация открытого горения», — сказала руководитель пресс-службы Жанна Терехова.

Всего 125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра, 2 человека получили травмы при пожаре.

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На западе Москве загорелся офисный центр «Сетунь Плаза», сообщает ТАСС.

По информации источника в экстренных службах, наблюдается открытое горение на первых четырех этажах. Пожару присвоен высший ранг сложности.

Движение по прилегающим улицам ограничено. Информация о пострадавших пока не поступала, однако сообщается, что пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. В здании еще остаются люди, проводится эвакуация.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара в бизнес-центре мог статья поджог.