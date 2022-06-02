ЕС ввел запрет на импорт российской нефти, однако трейдеры поставляют нефть на рынок, скрывая ее происхождение, и опережают санкции на шаг. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в мае некоторые виды топлива, предположительно частично произведенные из российской нефти, были доставлены в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Их страна происхождения — Индия, которая в открытую покупает нефть у РФ.

Кроме того, доля российской нефти есть в бензине, дизельном топливе и химпродуктах.

Еще один способ — это перекачка нефти с корабля на корабль в Средиземном море, у берегов Западной Африки и Черного моря, откуда она направляется в Китай, Индию и Западную Европу.

Сообщается, что в целом экспорт нефти РФ восстановился в апреле после падения в марте, когда вступили в силу первые санкции. Он увеличился на 620 тыс. баррелей до 8,1 млн баррелей в день, что близко к довоенному уровню, причем наибольший прирост пришелся на Индию.